Države Zahodnega Balkana za skupen regionalni trg in zeleno agendo

Sofija, 10. novembra - Predstavniki šestih držav Zahodnega Balkana, Albanije, BiH, Črne gore, Kosova, Severne Makedonije in Srbije, so danes na spletnem vrhu v okviru Berlinskega procesa podpisali deklaracijo o skupnem regionalnem trgu in zeleno agendo. Izpostavili so tudi pripravljenost, da se gospodarsko in pri varovanju podnebja tesneje prilagodijo EU.