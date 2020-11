Vatikansko poročilo zanikalo očitke prikrivanja zlorab glede McCarricka

Vatikan, 10. novembra - Vatikan v danes objavljenem poročilu izpostavlja, da do leta 2017 niso imeli dokazov proti nekdanjemu ameriškemu kardinalu Theodorju McCarricku zaradi očitkov spolnih zlorab. Ko so se pojavili prvi konkretni očitki pred tremi leti, pa so stekli postopki, zaradi katerih je Vatikan lani razrešil McCarricka duhovniškega poklica.