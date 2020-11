Agencija za varnost prometa in policija pred martinovim pozivata k ničelni toleranci do alkohola v prometu

Ljubljana, 10. novembra - Agencija za varnost prometa in policija pred martinovim pozivata vse udeležence v prometu k ničelni toleranci do alkohola. "Že prvi popit kozarec alkohola vpliva na vašo zaznavo v prometu," so poudarili. Opozorili so, da alkohol ostaja širok družbeni problem, ki se v času epidemije krepi, kar na cestah povečuje tveganja za prometne nesreče.