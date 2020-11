Varuh: Migranti v bivalnih zabojnikih nameščeni tudi več kot mesec

Ljubljana, 10. novembra - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je obravnaval nameščanje pridržanih migrantov v centru za tujce v bivalne zabojnike. Strokovni sodelavci so med drugim so ugotovili, da pridržani migranti nimajo možnosti gibanja, v zabojnikih pa so nameščeni tudi več kot mesec dni. Predlagajo, da se tovrstno namestitev opusti, so sporočili iz kabineta varuha.