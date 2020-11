V pomurskih domovih za starejše pri svetem Juriju, v Kuzmi in Rakičanu več kot 120 okuženih

Murska Sobota, 10. novembra - V treh enotah Doma starejših Rakičan je po zadnjih testiranjih z novim koronavirusom okuženih 58 stanovalcev in 15 zaposlenih, v Domu Kuzma je po petkovem testiranju potrjena okužba še pri 12 stanovalcih in 12 zaposlenih. Z okužbami se spopadajo tudi v Domu Janka Škrabana v Beltincih. Pozitivnih naj bi bilo 24 stanovalcev in več zaposlenih.