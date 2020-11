Na območju občine Zagorje ob Savi številna sanacijska dela

Zagorje ob Savi, 10. novembra - Na območju občine Zagorje ob Savi potekajo številna sanacijska dela za odpravo posledic naravnih nesreč iz preteklih let. Tako se nadaljuje druga faza sanacije javne poti Medija-Plavišnik-Borje in del na vodotoku, ocenjena na 300.000 evrov. V okviru teh del, ki bodo potekala do poletja, bodo uredili odvodnjavanje in položili nov asfalt.