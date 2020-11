Thaci se je ob začetku sojenja izrekel za nedolžnega

Haag, 9. novembra - Bivši predsednik Kosova Hashim Thaci je danes ob začetku sojenja na posebnem sodišču za vojne zločine na Kosovu v Haagu zavrnil krivdo. Thaci je od četrtka v priporu, potem ko so proti njemu potrdili obtožnice zaradi vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti na Kosovu in v Albaniji med kosovskim konfliktom v letih 1998 in 1999.