Prevozniki pri OZS pozdravljajo napovedano prepoved prehitevanja tovornjakov med Šentiljem in Koprom

Ljubljana, 9. novembra - V sekciji za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) pozdravljajo napovedano prepoved prehitevanja tovornjakov med Šentiljem in Koprom. Po besedah predsednika sekcije Petra Piška je ukrep s prometnega, okoljskega in varnostnega vidika moder in je tudi usklajen s sekcijo. Prav tako podpirajo idejo o avtocestni policiji.