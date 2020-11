Ameriške volitve so pokazale, da so ZDA še vedno zelo konservativna država

piše dopisnik STA v New Yorku Robi Poredoš

New York, 9. novembra - Na letošnjih predsedniških volitvah v ZDA je demokrat Joe Biden dobil nekaj milijonov glasov več kot republikanec Donald Trump, vendar pa ni šlo za tako veliko zmago demokrata, kot so jo obetale ankete, republikanci pa so presegli napovedi tudi na ravni zveznega ter državnih kongresov.