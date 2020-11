Vse nared za ogled 31. Liffa iz domače kinodvorane

pripravila Maja Čehovin Korsika

Ljubljana, 9. novembra - Podobno kot pri mnogih festivalih po svetu so se tudi organizatorji 31. Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala (Liffe) odločili, da zaradi epidemioloških razmer del izdaje v predvidenem novembrskem terminu preselijo na splet. Poleg spletnih projekcij 22 celovečercev in izbora kratkih filmov so pripravili še spletni spremljevalni program.