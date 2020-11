Trumpova kampanja izgubila volilni tožbi v Georgii in Michiganu

New York, 6. novembra - Državni sodišču v Michiganu in Georgii sta v četrtek zavrgli tožbi kampanje predsednika ZDA Donalda Trumpa zaradi domnevnih nepravilnosti pri štetju glasovnic torkovih volitev kot neutemeljeni in brez dokazov. Trumpova kampanja je napovedala še tožbo v Nevadi in po potrebi še drugje.