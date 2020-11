Dnevnik o nakupih zaščitne opreme (6. 11.)

Ljubljana, 5. novembra - Peter Lovšin v komentarju Krizno menedžiranje po slovensko piše o poročilu o nadzoru nabave zaščitne in medicinske opreme s strani Komisije za preprečevanje korupcije, ki je potrdilo, da so bile nepravilnosti in korupcijska tveganja prisotni na praktično vsakem koraku. Postopki zoper vpletene bodo uvedeni v naslednjem koraku.