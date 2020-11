SOS za okolje: Ministrstvo še preučuje pripombe na osnutek uredbe o sežigalnicah

piše Gregor Mlakar

Ljubljana, 10. novembra - Okoljsko ministrstvo je že pred časom pripravilo osnutek uredbe, s katero bodo uredili pravila igre pred objavo javnega razpisa za izvajanje javne gospodarske službe v obratih termične obdelave odpadkov, sežigalnicah. Kot so za STA pojasnili na ministrstvu, so potrditev načrtovali do konca leta, a je to odvisno od morebitnih dodatnih razprav.