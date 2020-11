CoFestival letos z novembrsko spletno in aprilsko živo izdajo

Ljubljana, 6. novembra - Mednarodni festival sodobnega plesa CoFestival, ki ga bo določala kuratorska tema Ojačevalci glasov, bo letos izveden v dveh delih. Med 20. in 25. novembrom bo niz dogodkov potekal v spletni obliki, festival s predstavami v živo pa je prestavljen v april 2021, so sporočili soproducenti iz CUK Kino Šiška in Nomad Dance Academy Slovenija.