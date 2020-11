Ferrari kljub manjši prodaji povečal dobiček

Maranello, 3. novembra - Italijanski proizvajalec luksuznih športnih avtomobilov Ferrari je v tretjem četrtletju rahlo povečal dobiček in zdaj z večjim optimizmom zre v celotno poslovno leto. Dobiček pred davki, obrestmi, odpisi in izrednimi odhodki naj bi konec leta znašal 1,125 milijarde evrov, so danes v Maranellu sporočili iz družbe.