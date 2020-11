V nedeljo ob 2244 testih 557 okužb z novim koronavirusom, umrlo 25 bolnikov s covidom-19

Ljubljana, 2. novembra - V nedeljo so v Sloveniji ob 2244 testih potrdili 557 okužb z novim koronavirusom. Opazno nižji, in sicer 24,8-odstotni, je delež pozitivnih testov. Hospitaliziranih je 868 bolnikov, na intenzivni negi jih zdravijo 135. Iz bolnišnice so odpustili 50 oseb, umrlo pa je 25 bolnikov s covidom-19, je sporočila vlada.