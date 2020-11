Za generalnega sekretarja OECD 10 kandidatov

Pariz, 2. novembra - Za mesto generalnega sekretarja ali sekretarke Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) se poteguje 10 kandidatov, so danes sporočili iz te organizacije. Med njimi so nekdanja komisarka EU za trgovino Cecilia Malmström in nekdanji namestnik šefa kabineta v Beli hiši Chris Liddell, navaja nemška tiskovna agencija dpa.