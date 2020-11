V Alžiriji volivci množično bojkotirali ustavni referendum

Alžir, 2. novembra - Alžirski volivci so v nedeljo množično bojkotirali referendum o spremembah ustave, s katerimi je želel režim nevtralizirati množično protestno gibanje Hirak. Volilna udeležba je bila 23,7-odstotna, ena najnižjih v zgodovini države. So pa tisti, ki so se referenduma udeležili, 66,8-odstotno spremembe podprli, je sporočila volilna komisija.