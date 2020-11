Na Evroviziji 2021 bo sodelovalo vseh 41 letos prijavljenih držav

Rotterdam, 2. novembra - Na tekmovanju za pesem Evrovizije, ki bo maja 2021, bo sodelovalo vseh 41 držav, ki bi nastopile na letošnji 65. Evroviziji, ki so jo odpovedali zaradi epidemije covida-19. Prizorišče, rotterdamski center Ahoy, in število nastopajočih ostajata enaka. Enak ostaja tudi slogan Open up! (Odpri se!).