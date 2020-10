Dunaj, 30. oktobra - Ljubitelji tenisa v Avstriji in širše so nestrpno pričakovali nedeljo, ko naj bi se v finalu teniškega turnirja na Dunaju pomerila prvi igralec sveta Novak Đoković in drugi nosilec, domači matador, Dominic Thiem. A v finalu ne bo ne enega ne drugega, pot obeh se je končala v četrtfinalu.