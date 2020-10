Znova omogočeno opravljanje nekaterih storitev z minimalnim stikom, tudi delovanje knjižnic

Ljubljana, 31. oktobra - Od danes je kljub začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom znova omogočeno opravljanje nekih storitev, ki so lahko opravljene z minimalnim stikom s potrošniki, med drugim gradbena, vzdrževalna in montažna dela, servis in popravila tehničnega blaga. Vlada je z novim odlokom med izjeme dodala tudi knjižnice.