Silovit potres v Egejskem morju terjal žrtve v Turčiji in Grčiji

pripravila Sara Erjavec Tekavec

Izmir/Atene, 30. oktobra - Območje zahodne obale Turčije in grških otokov v Egejskem morju je danes okoli 13. ure po srednjeevropskem času stresel silovit potres z magnitudo 7, ki mu je sledil manjši cunami. Iz Turčije in Grčije poročajo o najmanj osmih smrtnih žrtvah in več kot sto poškodovanih. Po zrušenju več stavb predvsem v turškem Izmirju še vedno iščejo preživele.