Ljubljanska borza: Ob skoraj dveh milijonih evrov poslov rast indeksa

Ljubljana, 30. oktobra - Borzni posredniki na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 1,93 milijona evrov poslov, pri čemer so največ prispevale delnice Petrola (636.110 evrov) in NLB (523.600 evrov). Petrolove delnice so pridobile 0,67 odstotka, delnice NLB pa izgubile 1,45 odstotka. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je ob tem pridobil 0,38 odstotka.