Bruselj Sloveniji poslal dva opomina in dve obrazloženi mnenji glede prenosa direktiv

Ljubljana, 30. oktobra - Evropska komisija je objavila redni sveženj odločitev o postopkih zoper države članice, ki niso izpolnile obveznosti iz prava EU. Sloveniji je poslala dva opomina in dve obrazloženi mnenji. Med drugim Slovenija ni zagotovila informacij o ravnanju s prednostnimi snovmi in podatkov o določenih ciljih za ponovno uporabo in predelavo izrabljenih vozil.