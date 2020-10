Newyorške borze uvodoma v rdečem

New York, 30. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so se v uvodnem delu današnjega trgovanja spustili pod izhodišča. Na razpoloženje vlagateljev po navedbah analitikov vplivajo zdaj že dobro znane skrbi: ponovno naraščanje okužb v svetu, negotovost glede drugega paketa pomoči v ZDA in bližajoče se ameriške predsedniške volitve, navaja francoska tiskovna agencija AFP.