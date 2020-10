Umik prigrizka Lorenz Saltletts iz prodaje

Serijska oznaka izdelka, pakiranega v 100-gramski embalaži, je 4018077779930, roki uporabe pa so 8. 3. 2021, 11. 3. 2021, 16. 3. 2021, 18. 3. 2021, 25. 3. 2021, 1. 4. 2021, 2. 4. 2021 in 16. 4. 2021. Podjetje kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške. V primeru dodatnih vprašanj se lahko kupci obrnejo na osebje v poslovalnicah, za informacije pa so na voljo tudi preko info@mueller.si ali telefonske številke 01 51 39 300, so še zapisali.