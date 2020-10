Ljubljana, 30. oktobra - Indeks SBI TOP se je v dopoldanskem delu trgovanja znižal za 0,03 odstotka. Najprometnejše so delnice NLB, ki so doslej izgubile 1,16 odstotka. Nekoliko več povpraševanja je še po delnicah Pozavarovalnice Sava in Krke, ki se dražijo za 0,61 oz. 0,79 odstotka.