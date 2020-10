Policisti ustavili voznika, ki je vozil prehitro, pod vplivom drog in brez veljavnega dovoljenja

Celje, 30. oktobra - Celjski policisti so v četrtek zjutraj na območju Stopč ustavili voznika osebnega vozila, ki je vozil prehitro, pod vplivom prepovedanih drog in brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Gre sicer za voznika, na katerega je zaradi agresivne in prehitre vožnje v tem tednu policijo že opozorilo več občanov, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Celje.