Singapur, 30. oktobra - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale in po navedbah analitikov obetajo največje padce po marcu. Vlagatelji pričakujejo dodaten upad povpraševanja v Evropi, ne najbolj spodbudne pa so tudi razmere drugod po svetu, piše nemška tiskovna agencija dpa.