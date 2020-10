Zverev zanikal napad na dekle, potrdil očetovstvo

Berlin, 30. oktobra - Nemški teniški zvezdnik Alexander Zverev je zanikal obtožbe nekdanjega dekleta, da jo je lani v New Yorku napadel. Sedmi igralec sveta vztraja, da so obtožbe Olge Šaripove, da jo je med odprtim prvenstvom ZDA skušal "zadaviti", brez osnove in "enostavno neresnične". Ob tem pa je 23-letnik razkril, da bo postal oče z nekdanjo partnerko Brendo Patea.