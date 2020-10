Alphabet po zaslugi dobre prodaje oglasov na Googlu povečal četrtletni dobiček in prihodke

New York, 30. oktobra - Starševsko podjetje Googla Alphabet je v tretjem četrtletju letošnjega leta zaslužilo 11,2 milijarde dolarjev oziroma zabeležilo 16,40 dolarja dobička na delnico, kar je preseglo pričakovanja analitikov in delnice Alphabeta so se po objavi rezultatov v četrtek zvečer podražile za 8,5 odstotka na 1689,89 dolarja.