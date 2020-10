Ljubljana, 30. oktobra - V Sloveniji je 280 prebivalcev s priimkom Strah in 258 s priimkom Noč, so pred nočjo čarovnic, 31. oktobrom, za STA navedli na državnem statističnem uradu. Petim ženskam in 12 moškim je ime Krsta. Sedem prebivalcev pa se piše Trugar.