V ponedeljek se zaradi obnove začenja sedemmesečna zapora proge med Kranjem in Jesenicami

Kranj/Jesenice, 29. oktobra - V ponedeljek bo v okviru projekta nadgradnje gorenjske železniške proge na odseku od Kranja do Lesc uvedena sedemmesečna popolna zapora proge med Kranjem in Jesenicami, so sporočili iz direkcije za infrastrukturo, ki je investitor v nadgradnjo. Dela v skupni vrednosti skoraj 96 milijonov evrov z DDV bo izvedla vrsta slovenskih gradbincev.