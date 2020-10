Ljubljanska borza: SBI TOP izgubil poldrugi odstotek

Ljubljana, 29. oktobra - Trgovanje na Ljubljanski borzi je danes minilo v znamenju padcev. Posredniki so sklenili za 1,82 milijona evrov poslov, od tega za več kot pol milijona evrov z delnicami Krke, ki so izgubile tri odstotke. Za več kot tri odstotke so se v prvi kotaciji ob sicer skromnejšem prometu pocenile še delnice Telekoma Slovenije.