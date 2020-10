V napadu z nožem v Nici trije mrtvi, vrstijo se izrazi solidarnosti Franciji

pripravila Vesna Rakovec Bernard

Nica, 29. oktobra - V cerkvi Notre-Dame v središču Nice je moški danes z nožem ubil tri ljudi. Storilca je policija prijela, protiteroristično tožilstvo pa incident preiskuje kot teroristično dejanje. V Franciji so razglasili najvišjo stopnjo nevarnosti pred terorističnimi napadi. V Evropi in po svetu se vrstijo obsodbe napada in izrazi solidarnosti s Francijo.