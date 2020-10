Sporočilo uredništvom - novinarska konferenca o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 ob 17. uri

Ljubljana, 29. oktobra - Novinarska konferenca o aktualnem stanju glede bolezni covid-19, na kateri bodo sodelovali Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata, namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak, psihologinja Barbara Čibej Žagar in vladni govorec Jelko Kacin, bo ob 17. uri in bo potekala preko sistema Zoom, so sporočili iz Ukoma.