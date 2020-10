Mandićev film Sanremo v tekmovalnem programu festivala v Tallinnu

Tallinn, 29. oktobra - Celovečerec scenarista in režiserja Miroslava Mandića Sanremo se je uvrstil v tekmovalni program 24. mednarodnega filmskega festivala v Tallinnu, ki bo v hibridni obliki potekal od 13. do 29. novembra. Film bo imel svetovno premiero 21. novembra. V tekmovalni program se je sicer uvrstilo 25 filmov, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra.