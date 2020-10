Z dodatnimi pošiljkami odmerkov cepiva proti gripi slabo kaže

Ljubljana, 29. oktobra - Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so za STA pojasnili, da so že v začetku sezone proizvajalcem, ki izdelujejo cepivo proti gripi, posredovali dodatno povpraševanje za pridobitev cepiva proti gripi, a so prejeli negativne odgovore. Preverjali so tudi pri državah, ali bi bila katera pripravljena odstopiti cepivo, a neuspešno.