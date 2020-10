Slovenski skakalci ta teden na ledeni smučini

Planica, 29. oktobra - Slovenske reprezentance v smučarskih skokih ta teden trenirajo na Bloudkovi velikanki v Planici, kjer imajo prvič to sezono priložnost skakati na ledeni smučini. V dolini pod Poncami so se na enotedenskem treningu zbrale reprezentance A, B in mladinska, priprave vseh budno spremlja tudi glavni trener reprezentance Gorazd Bertoncelj.