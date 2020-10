Nobelovec Wole Soyinka bo izdal nov roman

Abeokuta, 29. oktobra - Nigerijski literat Wole Soyinka, ki je leta 1986 prejel Nobelovo nagrado za književnost, bo izdal nov roman z naslovom Chronicles of the Happiest People on Earth (Pripovedi najsrečnejših ljudi na svetu). Obenem 86-letni Soyinka, ki je znan zlasti kot dramatik, načrtuje izid svežega dramskega dela, piše britanski časnik The Guardian.