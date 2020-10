Na seminarju o pomenu družbeno odgovornega poslovanja

Ljubljana, 28. oktobra - Družbeno odgovorno poslovanje, ki prispeva k trajnostnemu razvoju, je osnovni predpogoj za uspešno poslovanje vseh podjetij, so prepričani na Ekvilib inštitutu in GZS. Pot do tega lahko po njihovih besedah strateško poteka prek certifikata družbeno odgovoren delodajalec, o katerem bodo govorili na današnjem spletnem seminarju.