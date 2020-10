Banke iz območja evra zaostrile pogoje kreditiranja zaradi pandemije

Frankfurt, 27. oktobra - Banke iz območja evra so zaradi pandemije covida-19 zaostrile pogoje kreditiranja v tretjem letošnjem četrtletju, izhaja iz raziskave Evropske centralne banke (ECB), ki kaže na negotovost med bankami glede okrevanja gospodarstva. "Kreditni standardi, po katerih banke presojajo posojanje podjetjem in prebivalcem, so postali strožji," kaže raziskava.