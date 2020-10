Nasa potrdila, da je na Luni več vode, kot so menili doslej

Washington, 26. oktobra - Ameriška vesoljska agencija Nasa je potrdila, da Luna le ni tako suha kot poper in da je na površju Lune več vode, kot so menili doslej. Molekule vode so odkrili tudi v mineralnih zrncih, še več pa jo je verjetno v senčnih delih Lune. Znanstveniki se že nadejajo, da bo vode dovolj za postavitev lunarne postaje.