Ljubljanska borza: SBI TOP zdrsnil za skoraj dva odstotka

Ljubljana, 26. oktobra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je ob skupnem prometu nekaj nad enim milijonom evrov danes spustil za 1,80 odstotka na 808,82 točke. Največ so k temu prispevale delnice Zavarovalnice Triglav in Krke, ki so se ob približno 360.000 evrov prometa pocenile za 3,23 oz. 2,47 odstotka.