New York, 26. oktobra - Tako kot azijske in evropske borze so se tudi newyorške ob začetku trgovanja obarvale v rdeče. Delnice tonejo zaradi vse manj upanja, da bodo podjetja in potrošniki v ZDA kmalu dočakali nov stimulativni paket pomoči za odpravo škode, ki jo je povzročila pandemija covida-19.