Milan brez Donnarumme proti Romi

Milano, 26. oktobra - Vratar italijanske nogometne reprezentance in prvoligaša Milana Gianluigi Donnarumma je bil pozitiven na novi koronavirus, zato danes ne bo nastopil na prvenstveni tekmi serie A proti Romi. Poleg 21-letnega vratarja so pozitivne vzorce oddali še njegov vrstnik, Norvežan Jens Petter Hauge, ter trije klubski delavci, so sporočili iz tabora Milana.