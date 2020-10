Policisti prijeli osumljena za poskusa požiga na območju Fužin

Ljubljana, 25. oktobra - Policisti so prijeli moška, osumljena za poskusa požiga na območju Fužin. Za enega je preiskovalni sodnik odredil pripor. Kot so danes sporočili z ljubljanske policijske uprave, je do poskusa požiga prišlo v četrtek zvečer, po doslej znanih podatkih pa sta moška z vnetljivo tekočino polila stranska vrata gostinskega lokala in prižgala ogenj.