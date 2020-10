Bayern že podira rekorde, Leipzig ostaja na vrhu, derbi Dortmundu

Berlin, 24. oktobra - Nogometaši Bayerna nadaljujejo odlične predstave v novi sezoni. Potem ko so si privoščil samo en spodrsljaj v vseh tekmovanjih, so danes še enkrat prepričljivo odpravili tekmece v domačem tekmovanju. Na ligaški tekmi proti Frankfurtu so zmagali s 5:0, tri gole je dosegel najboljši strelec nemške lige Robert Lewandowski.