Rennes, 23. oktobra - Nogometaši Rennesa so v 8. krogu francoskega prvenstva doživeli prvi poraz. Doma so morali priznati premoč Angersu, ki je slavil z 2:1 in se na dve točki približal tretjeuvrščenemu tekmecu, ki ima 15 točk, toliko kot drugouvrščeni PSG in dve manj od vodilnega Lilla.