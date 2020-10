Epidemiološke razmere v EU vse bolj zaskrbljujoče

pripravila Sara Erjavec Tekavec

Bruselj/Berlin/Varšava/Bratislava/Rim, 23. oktobra - Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je danes opozoril, da so epidemiološke razmere v 23 članicah Evropske unije in Združenem kraljestvu zelo zaskrbljujoče. Številne države so tudi danes poročale o rekordnem številu okužb z novim koronavirusom in napovedujejo nove ukrepe.